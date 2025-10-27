PREVIA. Colo Colo vs Deportes Limache: a qué hora y dónde ver en vivo el partido por la fecha 25 del Campeonato Nacional
El “Cacique” recibe al cuadro limachino en el Estadio Monumental. Transmite ADN Deportes.
Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes, en el partido que cerrará la fecha 25 del Campeonato Nacional.
Los albos buscarán los tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales. Mientras que el cuadro limachino tiene la urgencia de ganar para distanciarse de la zona de descenso.
Colo Colo vs. Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV
Colo Colo y Deportes Limache se verán las caras a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional. El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, el duelo será transmitido en vivo por TNT Sports. Además, se podrá ver vía streaming por la plataforma HBO Max, siempre y cuando tengas contratado el plan que incluye los partidos del fútbol chileno.
Lunes 27 de octubre
18:00 horas | Colo Colo vs. Deportes Limache | Estadio Nacional
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.