Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes, en el partido que cerrará la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Los albos buscarán los tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales. Mientras que el cuadro limachino tiene la urgencia de ganar para distanciarse de la zona de descenso.

Colo Colo vs. Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV

Colo Colo y Deportes Limache se verán las caras a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional. El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido en vivo por TNT Sports. Además, se podrá ver vía streaming por la plataforma HBO Max, siempre y cuando tengas contratado el plan que incluye los partidos del fútbol chileno.

Lunes 27 de octubre