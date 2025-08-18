Los Tenores analizaron la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo y la derrota de la U contra Audax Italiano / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este lunes 18 de agosto, nuestros panelistas analizaron la derrota de Colo Colo ante la Universidad Católica, la salida de Jorge Almirón de la banca de los albos y la negativa para adelantar la reunión de directores de Blanco y Negro para este lunes.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron los movimientos para que Aníbal Mosa siga a los mandos del “Cacique”, la molestia del CSD Colo Colo con el Bloque Vial y la oferta que recibieron los albos por Alan Saldivia.

Además, anticiparon el duelo de vuelta entre la Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana, escucharon las reacciones del plantel azul previo a su viaje a Argentina para enfrentar a Independiente y analizaron las pocas chances de ser campeones del Campeonato Nacional 2025 tras caer ante Audax Italiano.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 18 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también realizaron una nueva versión del Futbolómetro de ADN, que consagró a Cristián Cuevas como la figura de la fecha 20.