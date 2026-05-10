Kino sortea $9.000 millones por el Día de la Madre: revisa hasta qué hora puedes participar

Un pozo acumulado de $9.000 millones marcará el sorteo especial de Kino programado para este domingo 10 de mayo, en el contexto de la conmemoración del Día de la Madre.

Concretamente, el monto se distribuirá entre todas las categorías y juegos adicionales, posicionándose entre las cifras más altas desde la creación del juego en 1990.

De acuerdo con lo informado por Lotería, el sorteo incorporará además premios complementarios, entre ellos una casa —o su equivalente en $200 millones—, tres viajes al Caribe para madre e hijo o hija, una camioneta 0 kilómetros con un año de combustible y diez bonos de $1 millón.

En esa línea, el gerente comercial de la entidad, Claudio Ossandón, explicó que “todos estos premios son para celebrar que los chilenos nos sacamos el Kino con nuestras mamás y ahora podemos entregarles todo lo que alguna vez soñaron, con este Kino histórico y especial con una gran acumulación”.

Junto con ello, desde la organización indicaron que se reforzaron los puntos de venta ante la alta demanda proyectada para este sorteo especial.

El valor del cartón es de $4.000 y permite participar tanto por el pozo principal como por los premios adicionales. Además, se recordó que existen números que históricamente se repiten con mayor frecuencia en los sorteos, como el 10, 5, 12, 4 y 25.

Quienes deseen participar podrán hacerlo hasta las 22:20 horas de este domingo, tanto en agencias físicas como en supermercados o a través del sitio oficial Kino.cl

El sorteo será transmitido vía streaming a partir de las 22:30 horas en la misma plataforma.