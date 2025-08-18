;

VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Cristián Cuevas es elegido como la figura de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025

Los Tenores también escogieron el mejor gol, la revelación y la polémica de la vigésima jornada de la Primera División del fútbol chileno.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, Los Tenores protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, donde el panel eligió a la figura, la revelación, la polémica y el mejor gol.

El desglose del Futbolómetro de ADN

El mejor gol

El panel escogió como la mejor anotación el “globito” que convirtió Edson Puch ante Martín Parra en el empate 2-2 entre Unión Española y Deportes Iquique.

La polémica

En esta sección, como viene siendo costumbre, se destacó el bajo nivel del arbitraje en general, resaltando las decisiones en el Unión Española ante Deportes Iquique y el Unión La Calera ante Deportes La Serena.

La revelación

En esta categoría, nuestros panelistas escogieron a Martín Jiménez, volante de Audax Italiano que completó un gran partido en el triunfo de los itálicos ante la Universidad de Chile.

La figura

Como el mejor jugador de la fecha 20 del Campeonato Nacional fue escogido Cristián “Cimbi” Cuevas, que anotó un doblete en la goleada 4-1 de la Universidad Católica ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

