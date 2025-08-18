Desde el extranjero: Colo Colo recibe oferta formal por el fichaje de Alan Saldivia

A pesar de que el libro de pases del fútbol chileno ya se cerró, Colo Colo sigue atento a lo que pueda ocurrir en el mercado de pases, especialmente por la posible salida de alguno de sus futbolistas al extranjero.

Es el caso de Alan Saldivia, quien viene siendo sondeado hace varias semanas por clubes del exterior y, en las últimas horas, recibió importante oferta desde la Major League Soccer (MLS).

Según información de ADN Deportes, Houston Dynamo presentó una propuesta formal por el defensa uruguayo de 23 años. Se trata de un préstamo con opción de compra obligatoria por el 50% del pase del futbolista.

El cuadro estadounidense pretende quedarse con la cesión del zaguero a cambio de 500 mil dólares, más una opción de compra obligatoria que asciende a 1,7 millones de la moneda norteamericana.

La oferta ya está en las oficinas Blanco y Negro, por lo que deberá ser analizada en los próximos días para definir la eventual salida del uruguayo. De ser aceptada, Saldivia dejaría Colo Colo después de dos temporadas y media, donde hasta ahora ha disputado un total de 94 partidos oficiales.