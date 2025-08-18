La advertencia del CSD Colo Colo tras la fallida reunión de Blanco y Negro para despedir a Jorge Almirón

Una nueva polémica se vivió este lunes al interior de Blanco y Negro, luego de que el “bloque Vial”, encabezado por Alfredo Stöhwing, no se presentara a la reunión de directorio extraordinaria citada por Aníbal Mosa para concretar la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo.

La disputa interna en la concesionaria que rige los destinos del cuadro albo obligará a extender la teleserie del entrenador argentino para este martes. De todas formas, el DT dejará su cargo y no dirigirá la práctica de la tarde de hoy en el Estadio Monumental.

Sobre esta situación, Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, no escondió su preocupación por el futuro deportivo del “Cacique” y detalló que “hoy día no tuvimos unanimidad para poder sesionar de forma extraordinaria”.

“Estuvimos todo el fin de semana intentando comunicarnos con todos los directores para justamente transmitir la urgencia en tomar una decisión. Hicimos todos los esfuerzos y la verdad es que no obtuvimos respuesta", agregó.

Respecto a las dudas de quién asumirá la banca del equipo, Marchant reconoció que “estamos en una situación actual que es muy comprometedora futbolísticamente y también muy preocupante de cara a los partidos que vienen”.

“Tenemos solamente un microciclo de cuatro días de aquí al próximo partido, lo cual es muy poco, entendiendo que podría haber cambio de dirección técnica”, complementó.

Por último, remarcó que “desde el Club Social Deportivo Colo Colo estamos a plena disposición para poder seguir trabajando, para poder poner sobre todo a la institución por delante y vamos a seguir empujando para que las decisiones de Colo Colo se tomen siempre pensando en el desarrollo integral del club".