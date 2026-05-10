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VIDEO. Esteban Pavez se convierte en héroe con Alianza Lima tras golazo: “Le decía a mis compañeros que...”

El volante chileno rescató un empate sobre la hora tras anotar en los descuentos.

Felipe Romo

Esteban Pavez se convierte en héroe con Alianza Lima tras golazo: “Le decía a mis compañeros que...”

Esteban Pavez ha tenido un renacer en el fútbol peruano tras un complejo 2025 en Colo Colo. El jugador de 36 años suma 22 partidos con Alianza Lima, y anotó su segundo gol en un momento clave.

El formado en el “Cacique” marcó un golazo desde fuera del área para rescatar un empate en los descuentos ante Sporting Cristal.

Tras el final del encuentro, Pavez conversó con la transmisión oficial del partido y contó que venía buscando un gol de esta categoría.

Estaba con mucha confianza, le decía a mis compañeros que me dejaran una atrás. Estoy contento por el gol pero nosotros queríamos los tres puntos”, afirmó el chileno.

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Alianza Lima se mantiene en la cima del fútbol peruano con 33 puntos con cuatro unidades de ventaja sobre su escolta Cienciano, rival que enfrentarán la próxima fecha del torneo.

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