“Estamos capacitados para este tipo de partidos”: la U viaja a Buenos Aires con una baja para enfrentar a Independiente

Israel Poblete no fue parte de la delegación azul, pero igualmente el equipo está confiado de cara al juego del miércoles.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Este lunes por la tarde, la U de Chile llegó hasta el aeropuerto de Santiago para emprender vuelo a Buenos Aires.

Todo de cara al enfrentamiento del miércoles, contra Independiente de Avellaneda, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“Va a ser un partido duro. Hay que recuperar a los muchachos que jugaron más tiempo para hacer un buen partido”, aseguró en la terminal aérea el delantero Leandro Fernández.

De cara al viaje, eso sí, la U de Chile sufrió una mala noticia, pues por las dolencias físicas que lo llevaron a ser reemplazado ante Audax Italiano, Israel Poblete quedó al margen de la delegación.

“Tenemos un buen plantel. Vamos con todo el miércoles. Estoy 100% recuperado. La llave está abierta, vamos mentalizados”, comentó Matías Sepúlveda.

“Siempre vamos por un triunfo, pero en una llave de ida y vuelta la idea es clasificar. Vamos a un partido importante, se da vuelta la página de lo que pasó con Audax”, complementó Nicolás Ramírez, en un plantel que buscará meterse en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Todos los partidos son distintos, va a ser difícil, pero estamos capacitados para este tipo de partidos. Estamos preparados”, reconoció Javier Altamirano.

En tanto, uno que será clave en la ofensiva azul, Lucas Assadi, apuntó al buen momento en que llega a la revancha en Avellaneda. “Me he sentido súper bien y muy motivado. Primero hay que preocuparse del equipo y si se puede aportar en lo personal, mejor”, cerró el “10″ antes de embarcarse en Pudahuel.

