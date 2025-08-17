Finalizada la jornada 20 del Campeonato Nacional 2025, la tabla de posiciones indica que Coquimbo Unido con 47 puntos es el superlíder del torneo y principal aspirante a levantar el trofeo del fútbol chileno en Primera División.

Con nueve puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, la Universidad de Chile, el cuadro nortino aumentó su porcentaje de probabilidad matemática de levantar el título de la temporada 2025.

Según datos de El Analista, Coquimbo Unido tiene un 79% de probabilidad de ser el campeón de la Liga de Primera, mientras que la Universidad de Chile bajó a un 11%, 12 puntos menos que el fin de semana pasado.

En cuanto a la pelea por el descenso, Deportes Iquique y Unión Española aumentaron en cinco puntos sus opciones de perder la categoría. Los ‘Dragones Celestes’ tienen un 87% de probabilidad de bajar a la Primera B, mientras que los ‘hispanos’ llegan al 67%.