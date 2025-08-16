Temporadas dispares y deuda en los clásicos: los números de Jorge Almirón en su paso por Colo Colo

Tras la goleada sufrida este sábado ante Universidad Católica, Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo, completando un 2025 para el olvido.

Desde su presentación en los albos a inicios de 2024, el técnico argentino llegó con el mensaje de devolverle al equipo la jerarquía a nivel internacional.

Así lo consiguió en su primer año, cuando llevó al “Cacique” a los cuartos de final de la Copa Libertadores y, tras una segunda rueda perfecta, se consagró campeón del Campeonato Nacional en la última fecha.

Esa gran temporada le valió la renovación, y con la excusa del centenario, la dirigencia realizó un mercado de fichajes histórico en gastos, con el objetivo de armar un plantel para pelear por todo.

Sin embargo, Almirón no fue capaz de gestionar la gran cantidad de refuerzos y nunca encontró un once que le funcionara. El resultado fue la eliminación en fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Chile, además de quedar fuera de la lucha por el título en la Primera División con más de diez partidos por delante.

Los números de Jorge Almirón en Colo Colo

En su año y medio en Macul, el entrenador dirigió 83 encuentros, con un saldo de 39 victorias, 23 empates y 21 derrotas. Su equipo anotó 118 goles y recibió 85, para una diferencia de +33.

Su desempeño en los clásicos

Almirón se marcha con el hito de haber roto las rachas invictas de Colo Colo ante Universidad de Chile, tanto de local como de visita. Además, nunca logró vencer al equipo de Gustavo Álvarez: registró dos derrotas y un empate en tres partidos.

Frente a Universidad Católica, quedó con un balance equilibrado: ganó los dos clásicos de 2024, pero perdió los dos disputados en la temporada 2025.