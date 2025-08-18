Historia sin fin: Blanco y Negro no logra adelantar directorio para concretar la salida de Almirón / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Aníbal Mosa se presentó este lunes en el Estadio Monumental con tal de que el directorio de Blanco y Negro pudiera oficializar la salida de Jorge Almirón.

Sin embargo, en un nuevo episodio en la división al interior de la orgánica, el “bloque Vial” no se hizo presente.

“Envié un mail para adelantar el directorio. Ayer volvimos a enviar un recordatorio para que pudieran acudir a este llamado, pero se necesitaba la unanimidad de todos los integrantes. El grupo encabezado por Stöhwing no dio la unanimidad para sesionar y ver el acuerdo que queremos tener con Almirón”, recalcó Aníbal Mosa.

“Tenemos un preacuerdo, a la espera de ratificarlo. Esperábamos que lo hiciéramos hoy, pero tendremos que esperar hasta mañana a las 3 de la tarde. Queríamos ahorrarnos este proceso, ganar el entrenamiento de hoy y mañana para cerrar el proceso de Jorge armónicamente y colocar un interinato, pero tendrá que esperar hasta mañana”, aseguró el presidente de Colo Colo, aunque aclaró que Jorge Almirón no dirigirá la práctica de la tarde de hoy lunes en Pedreros.

“Va a venir para que se pueda despedir de los jugadores. Merece que lo tratemos como corresponde (...) Daniel Morón se encargará de ver cómo encararemos el entrenamiento de hoy”, comentó, apuntando a los partidos con Palestino y la U como el período de interinato que deberá asumir Héctor Tapia.

“En ese intertanto esperamos discutir cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato. De nombres no corresponde hablar. Tras el clásico, nos queda la Supercopa y el juego con Iquique y de ahí viene un receso, hay tiempo”, aseguró el mandamás albo, redefiniendo los objetivos del club para lo que queda de la temporada.

“Tenemos que pelear a toda costa y hasta las últimas consecuencias para clasificar a la Copa Libertadores”, cerró Aníbal Mosa.