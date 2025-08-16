VIDEOS. La UC noqueó de entrada a Colo Colo y pone en vilo el ciclo de Almirón en el “Cacique”
En su mejor partido de la “era Garnero”, el elenco precordillerano aplastó a los albos en Pedreros, que siguen sin ganar un clásico en 2025.
Este sábado, Colo Colo sufrió otro duro golpe a sus pretensiones de defender el título y este parece ser definitivo tras perder en su primer clásico disputado en el Monumental este año, ahora ante la UC, que se llevó un triunfazo por 4-1.
Apenas pasaron 23 segundos cuando el elenco cruzado sacó provecho de una mala jornada del arquero Fernando de Paul.
El exportero de la U no pudo controlar un centro, dejando el balón suelto para la tempranera ventaja de la UC tras el impacto de Cristián Cuevas.
Luego, a los 11 minutos, tras un tiro de esquina al primer palo, Tomás Asta-buruaga sacó provecho de otra lenta reacción del “Tuto” para un rápido 2-0 en favor de la UC.
Colo Colo, pese a todo, tuvo opciones en los pies de Javier Correa y Lucas Cepeda, contenidas por Vicente Bernedo, pero los cruzados tuvieron máxima efectividad, concretando el tercero en los pies de Fernando Zampedri, todo luego de otra mala salida de Fernando de Paul.
Colo Colo tuvo la chance para mantenerse en partido luego del descuento que concretó Erick Wiemberg al minuto 43, tras otro desborde de Correa.
Sin embargo, la UC ahogó cualquier intento albo de acorralarlo cuando, apenas iniciado el segundo tiempo, Cristian Cuevas anotó su doblete luego de un carrerón de Clemente Montes.
De ahí en más, Colo Colo naufragó en la desesperación, donde los ingresos de Claudio Aquino y Francisco Marchant no marcaron mayor diferencia en el “Cacique”, que tuvo la opción de anotar otro descuento, pero con Branco Ampuero impidiendo el tanto de Esteban Pavez.
Así las cosas, y en medio de los gritos contra Jorge Almirón en el Monumental, la UC completó el 4-1 con el que llegaron a 30 puntos, ubicándose en el sexto lugar del Campeonato Nacional 2025. En tanto, Colo Colo se estancó en 27 unidades, fuera de la clasificación a copas internacionales y a 17 puntos del líder, Coquimbo Unido.