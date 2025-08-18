;

Los movimientos que prepara Aníbal Mosa en caso de ser inhabilitado como presidente de Blanco y Negro

El empresario puertomontino vive días claves en el cargo a la espera de una nueva aprobación de los estados financieros de la sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo.

Este lunes, se vivió una nueva polémica al interior de Blanco y Negro, luego de que el “bloque Vial”, encabezado por Alfredo Stöhwing, no se presentara a la reunión de directorio extraordinaria convocada por Aníbal Mosa para concretar la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo.

La división interna en la concesionaria que rige los destinos del cuadro albo obligará a extender la teleserie del entrenador argentino para este martes. De todas formas, el DT dejará su cargo y no dirigirá la práctica de la tarde de hoy en el Estadio Monumental.

Pero este no es único lío que preocupa a los dirigentes del “Cacique”. Esto porque la permanencia de Mosa como presidente de Blanco y Negro vive días claves a la espera de una nueva aprobación de los estados financieros de la sociedad anónima.

Cabe recordar que la Junta Ordinaria de Accionistas ya rechazó en dos ocasiones el balance económico referentes al año 2024, por lo que un tercer revés significará la inhabilitación del empresario puertomontino.

La jugada que prepara Aníbal Mosa para seguir al mando de Colo Colo

Según información de ADN Deportes, en caso de que Mosa tenga que dejar la presidencia ante un tercer rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro, el actual timonel del “Cacique” usará todos los argumentos legales para demorar su posible destitución.

Además, si es que eventualmente tuviera que dejar la presidencia producto de esta situación, su bloque no perderá el manejo de Colo Colo. ¿La razón? El empresario pondría en su lugar a otro director de su confianza, mientras que el Club Social y Deportivo no le quitaría el respaldo a él ni a su bloque.

De esta manera, Mosa seguiría contando con los votos necesarios al interior del directorio para tener la mayoría en eventuales votaciones. Aunque el dirigente nacido en Siria saldría de la presidencia, su grupo conversaría en cualquier escenario el control de los albos.

