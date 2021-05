Martín Lasarte dijo que intentó “elegir lo mejor” de Chile para los partidos clasificatorios con Argentina y Bolivia

“Hemos intentado elegir lo mejor, por el momento. En algunos casos entendemos que puede haber una buena proyección, y en otros tenemos menos posibilidad de elección y entendemos que era lo que había”, dijo “Machete”.

Sobre Ben Brereton, de los registros del Blackburn Rovers de la segunda división inglésa, manifestó que “es un chico que se ha desarrollado en Inglaterra y jugado en las selecciones juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Ha estado en los procesos de formación y eso no le impedía competir por Chile. La posibilidad se le planteó y él está súper contento con nosotros. Ojalá nos pueda dar lo que pretendemos que puede hacer. Es un jugador muy joven, de 22 años, con algunas características que no abundan, como su altura, que para ser delantero supera la media con creces”.