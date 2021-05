Así juega el nuevo seleccionado chileno-inglés Ben Brereton

Sorpresa causó en muchos el llamado a la Selección del delantero inglés Ben Brereton, de 22 años y perteneciente al Blackburn Rovers de la Segunda División británica, o Championship.

El técnico nacional, Martín Lasarte, seguía desde hace un tiempo al atacante cuyo nombre completo es Benjamin Anthony Brereton Díaz, de madre chilena y nacido el 18 de abril de 1999 en la ciudad de Stoke-on-Trent. Y ahora lo llamó para integrar una lista de 30 jugadores para la doble fecha clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, con los partidos ante Argentina de visita el jueves 3 de junio y con Boliva en casa el martes 8 de junio.

El propio club recalcó que el inglés-chileno tuvo su mejor temporada en 2020-2021, con siete goles y entregando cinco asistencias en sus cuarenta apariciones en el campeonato, en las que sumó 2.440 minutos en cancha.

Surgido del Stoke City, Ben Brereton mide 1,83 metro y debutó en el profesionalismo en 2017 por el Nottingham Forest, y al año siguiente fue prestado al Blackburn Rovers, que luego lo compró.

El nuevo seleccionado chileno actuó por las selecciones inglesas Sub 19 y Sub 20, pero eso no le impide estar en la Roja adulta dada la ciudadanía chilena de su madre.

Es un atacante que puede moverse por todo el frente de ataque, y no se centraliza ni estaciona como el “9” tradicional. También puede iniciar acciones de peligro desde el medio retrasándose.

Le gusta entrar al área rival en diagonal desde las orillas y también está capacitado para dar pases gol. Y aunque es diestro, no tiene complicaciones para definir de zurda.