Martín Lasarte: “Tengo confianza en lograr los objetivos trazados”

El técnico de la selección chilena masculina, Martín Lasarte, se refirió a lo que espera en el banco de La Roja a semanas de dos grandes desafíos: las eliminatorias rumbo a Qatar y la Copa América.

En conversación con el sitio oficial de la FIFA, “Machete” detalló que fue lo que le hizo tomar las riendas del combinado nacional.

“Primero, siempre es seductor, estimulante, recibir la propuesta de una selección, y además hubo un sentido de pertenencia. Trabajé aquí casi cuatro años, pasé una etapa de mi vida profesional y personal muy buena”, señaló, agregando que “tengo confianza en lograr los objetivos trazados“.

Además, entregó un breve análisis del rendimiento de la selección nacional en las primeras cuatro fechas. “Lo que menos me gustó, o lo que más me preocupa, son los goles tardíos que recibió. El cierre de los partidos es algo muy importante, más a este nivel. Lo que más me gustó es que hay una base, una estructura que se mantiene en el tiempo y sigue válida”, indicó.

“Hay futbolistas que son el sostén del equipo, que están en una condición muy importante, y serán los estandartes para llevar adelante el deseo de volver a un Mundial“, prosiguió Lasarte.

Por otro lado, comentó el estilo de juego que buscará plasmar en cancha. “Intentaremos pisar en escalones recorridos por colegas anteriores, y muy bien, desde Bielsa hasta Rueda pasando por Sampaoli”, manifestó.

También se refirió al recambio en el plantel de La Roja. “Debemos continuar con algo que Rueda comenzó, el intentar una regeneración, palabra que me gusta más que recambio. Una regeneración implica que futbolistas de etapas anteriores convivan con la sabia nueva, en un proceso que debe darse pautado y pausado, con transferencia de experiencias”, explicó.

Finalmente, aseguró que para él es una obligación clasificar al Mundial de Qatar, revelando además que vivió un difícil periodo de salud. “Más que una obsesión lo siento como una obligación, aunque uno hace eso con gusto. Unos meses atrás me tocó vivir un tema de salud preocupante, que por suerte se revirtió, y hoy veo las cosas desde otro lugar. Hago lo que me gusta y trabajo de lo que quiero”, sentenció.