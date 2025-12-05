Palestino terminó su temporada 2025 empatando con Huachipato en La Cisterna y con una clasificación a Copa Sudamericana bajo el brazo, pero no todo son buenas noticias para los “Árabes”.

Tal como adelantamos en ADN Deportes el día de ayer, Lucas Bovaglio dirigió hoy su último encuentro en la banca de los “Baisanos”, luego de que la dirigencia decidiera no renovar su contrato. En conferencia de prensa tras el choque, el argentino se despidió de la institución.

“Con respecto a nuestro futuro, hoy es nuestro último día en el club, así que agradecido por el año y medio que nos tocó estar en esta hermosa institución”, comenzó diciendo el DT.

Respecto a los balances que hace tras dejar el club, comentó: “Las sensaciones son de dolor al dejar este lugar. Estuvimos un año y medio, donde en el primer semestre dejamos al equipo en el cuarto lugar, nuevamente clasificando a copas. En la segunda temporada hicimos tres puntos más que la anterior, nuevamente clasificando a copas; jugamos paralelamente torneo nacional e internacional, en Sudamericana sorteando la primera fase en un grupo tremendo”.

“Nos toca no continuar, pero nos vamos con la tranquilidad de que entregamos todo. Palestino no tiene el presupuesto de otras instituciones y, con los recursos con los que nos tocó contar, siento que se hizo un trabajo muy bueno”, agregó el argentino de 46 años.

Además, valoró los resultados con los que deja la banca “Árabe”: “Si hoy ganábamos, el equipo lograba un récord de mayor cantidad de puntos en un torneo. Yo me quedo con eso, con que el equipo, a pesar de los golpes, nunca perdió su esencia. Eso no es sencillo: se naturaliza porque Palestino viene clasificando habitualmente a torneos internacionales, pero realmente es muy difícil”, sentenció Bovaglio.