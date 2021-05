Ben Brereton dijo que sus familiares lloraron al saber que fue citado a la Selección chilena

Con emoción recibió Ben Brereton Díaz su llamado a la Selección nacional que entrena el uruguayo Martín Lasarte.

El delantero de 22 años de los Blackburn Rovers -quien ya jugó por selecciones menores inglesas Sub 19 y Sub 20, pero eso no le impide estar en la Roja adulta dada la ciudadanía chilena de su madre-, dijo en una nota aparecida en la web ofical de su club que está “emocionado, orgulloso y honrado” de ser convocado por Chile por primera vez, para la doble fecha clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, con los partidos ante Argentina de visita el jueves 3 de junio y con Boliva en casa el martes 8 de junio.

“Es genial y es un verdadero privilegio, particularmente para el lado de la familia de mi madre. Siempre ha sido un sueño para mí jugar a nivel internacional, por lo que viene será un gran honor. Lo espero con ansias”, contó Ben Brereton, quien solo visitó Chile una vez, cuando tenía un año y esta mañana entrenó en el Complejo Juan Pinto Durán.

“He sabido desde hace bastante tiempo que desde Chile me estaban mirando, pero mantuve la cabeza gacha y quería hacerlo bien en Blackburn Rovers… Hace poco se pusiron en contacto conmigo y con mi familia para informarnos, y hemos tomado la decisión de que queremos hacerlo. Quiero dar lo mejor de mí. Es un verdadero honor, pues Chile es un gran equipo. Es el país de mi mamá y de mi abuelo, y por eso toda mi familia está muy orgullosa de mí… Es algo especial para ellos. Todos estaban llorando cuando se enteraron“, confidenció el delantero.

“Jugué para Inglaterra cuando era más joven y también fue un gran honor, pero para mí esta fue una oportunidad que no pude rechazar. Insisto, es un gran honor jugar para el otro lado de mi familia… Estoy muy agradecido por todos los mensajes de apoyo que he recibido de la afición chilena hasta ahora. Sé que aman su fútbol y no puedo esperar para llegar allí y experimentarlo de primera mano. Quiero enorgullecer al país”.

Ben Brereton disfrutó de su mejor temporada goleadora con los Blackburn Rovers en el torneo del Ascenso inglés 2020-2021, anotando siete goles.

“Será una gran experiencia para mí vivir una cultura diferente y una forma distinta de jugar. Estoy ansioso por hacerlo y espero poder llevar esa experiencia a la próxima temporada con los Rovers… La perspectiva de enfrentar a otros seleccionados sudamericanos es muy emocionante”.