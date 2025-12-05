“No entiendo por qué me castigan”: familia de cadete denuncia que Armada expulsó al alumno tras superar un cáncer

Una compleja denuncia es la que enfrenta por estas horas la Armada de Chile, luego de que familiares de un cadete de la escuela acusaran la expulsión del alumno tras superar un cáncer, pese a que la rama militar se había comprometido a esperarlo.

Según el relato de los familiares, Ignacio Hernández fue diagnosticado con leucemia cuando cursaba el tercer año de la disciplina militar. Tal cual acusan, la Armada prometió ayuda y, que una vez se mejorara, podría volver a la escuela.

“El año que se enfermó, su motor fue volver a la escuela. El director de ese entonces, el señor Gonzalo Tappen, él sabía que mi hijo lo único que quería era volver, y él fue muchas veces a verlo y le dijo: ‘Ignacio, preocúpate de ti, nosotros te estamos esperando. Sánate, nada más, preocúpate de eso‘“, aseguró Vania Torres, madre del cadete expulsado en conversación con T13.

Agregó que “su grupo de amigos, todos avanzaron, y él se quedó atrás por esta enfermedad. La luchó, salió adelante, esta enfermedad tuvo una evolución tremendamente exitosa. Se reincorporó en abril de este año, teniendo un año maravilloso. Tuvo un muy buen año, notas, se niveló... a pesar de esto, la escuela o institución decidió que no era apto para el servicio y decidieron darle la baja”, complementó la mamá de Hernández.

Tal como indica la mamá del joven, Ignacio se recuperó por completo de su enfermedad tras quimioterapias y un trasplante de médula, por lo que decidió volver para convertirse en oficial de marina. Sin embargo, desde la Armada lo declararon “no apto”, pese a mostrar certificados médicos que avalaban el poder seguir desempeñando sus funciones normalmente.

Según el relato de Torres, Hernández lamentó la situación asegurando que “él me dijo: mamá, ‘no entiendo por qué me castigan por algo que yo no elegí. La luché, salí adelante y siento que ahora me están desechando’“, lamentó.

Por otra parte, el mismo Hernández fustigó la decisión de la Armada: “pensé que mi historia iba a ser tomada de una forma diferente. De hecho, pensé que iba a ser tomado como ejemplo de resiliencia, de esfuerzo”, cerró.