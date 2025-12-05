;

“No entiendo por qué me castigan”: familia de cadete denuncia que Armada expulsó al alumno tras superar un cáncer

El joven estaba en tercer año de escuela cuando fue diagnosticado con leucemia. Tras superar la enfermedad, la rama militar lo expulsó.

Gonzalo Miranda

“No entiendo por qué me castigan”: familia de cadete denuncia que Armada expulsó al alumno tras superar un cáncer

Una compleja denuncia es la que enfrenta por estas horas la Armada de Chile, luego de que familiares de un cadete de la escuela acusaran la expulsión del alumno tras superar un cáncer, pese a que la rama militar se había comprometido a esperarlo.

Según el relato de los familiares, Ignacio Hernández fue diagnosticado con leucemia cuando cursaba el tercer año de la disciplina militar. Tal cual acusan, la Armada prometió ayuda y, que una vez se mejorara, podría volver a la escuela.

“El año que se enfermó, su motor fue volver a la escuela. El director de ese entonces, el señor Gonzalo Tappen, él sabía que mi hijo lo único que quería era volver, y él fue muchas veces a verlo y le dijo: ‘Ignacio, preocúpate de ti, nosotros te estamos esperando. Sánate, nada más, preocúpate de eso‘“, aseguró Vania Torres, madre del cadete expulsado en conversación con T13.

Agregó que “su grupo de amigos, todos avanzaron, y él se quedó atrás por esta enfermedad. La luchó, salió adelante, esta enfermedad tuvo una evolución tremendamente exitosa. Se reincorporó en abril de este año, teniendo un año maravilloso. Tuvo un muy buen año, notas, se niveló... a pesar de esto, la escuela o institución decidió que no era apto para el servicio y decidieron darle la baja”, complementó la mamá de Hernández.

Tal como indica la mamá del joven, Ignacio se recuperó por completo de su enfermedad tras quimioterapias y un trasplante de médula, por lo que decidió volver para convertirse en oficial de marina. Sin embargo, desde la Armada lo declararon “no apto”, pese a mostrar certificados médicos que avalaban el poder seguir desempeñando sus funciones normalmente.

Según el relato de Torres, Hernández lamentó la situación asegurando que “él me dijo: mamá, ‘no entiendo por qué me castigan por algo que yo no elegí. La luché, salí adelante y siento que ahora me están desechando’“, lamentó. 

Por otra parte, el mismo Hernández fustigó la decisión de la Armada: “pensé que mi historia iba a ser tomada de una forma diferente. De hecho, pensé que iba a ser tomado como ejemplo de resiliencia, de esfuerzo”, cerró. 

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad