;

Hasta un llamado al Ejército: las frustradas ideas de Deportes Concepción para aminorar los efectos de la altura de Calama

El “León de Collao” buscó distintas alternativas para viajar el mismo día de la revancha ante Cobreloa por la Liguilla de Ascenso, pero solo obtuvo respuestas negativas.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Tras igualar 1-1 en la final de ida de la Liguilla de Ascenso, Deportes Concepción se prepara para viajar a Calama en lo que puede ser uno de los partidos más importantes de su historia.

Los lilas podrían regresar a la Primera División cuando hace apenas un año aún competían en la Segunda División Profesional. Sin embargo, al frente tendrán al también histórico Cobreloa, que posee una de las localías más fuertes del fútbol chileno, en gran parte debido a la altura.

Por ello, desde la dirigencia del “León de Collao” buscaron distintas alternativas para aminorar los efectos que pueden provocar los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el Estadio Zorros del Desierto, pero ninguna resultó.

Revisa también:

ADN

Según información de La Tercera, la directiva del “Conce” se contactó con el Ejército de Chile para solicitar un viaje en una de sus aeronaves, lo que hubiera permitido a la delegación trasladarse a Calama en el mismo día, reduciendo el impacto de las condiciones geográficas.

Finalmente, esta petición no fue aceptada por temas de tiempo, ya que la Contraloría General de la República exige al menos diez días de antelación para tramitar este tipo de solicitudes.

El medio citado también indica que, tras esta primera negativa, intentaron reservar un vuelo chárter, algo que tampoco llegó a buen puerto.

Sin más opciones, a Deportes Concepción no le quedará otra alternativa que viajar en un vuelo comercial desde el Biobío a Calama este sábado.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad