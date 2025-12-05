Hasta un llamado al Ejército: las frustradas ideas de Deportes Concepción para aminorar los efectos de la altura de Calama

Tras igualar 1-1 en la final de ida de la Liguilla de Ascenso, Deportes Concepción se prepara para viajar a Calama en lo que puede ser uno de los partidos más importantes de su historia.

Los lilas podrían regresar a la Primera División cuando hace apenas un año aún competían en la Segunda División Profesional. Sin embargo, al frente tendrán al también histórico Cobreloa, que posee una de las localías más fuertes del fútbol chileno, en gran parte debido a la altura.

Por ello, desde la dirigencia del “León de Collao” buscaron distintas alternativas para aminorar los efectos que pueden provocar los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el Estadio Zorros del Desierto, pero ninguna resultó.

Según información de La Tercera, la directiva del “Conce” se contactó con el Ejército de Chile para solicitar un viaje en una de sus aeronaves, lo que hubiera permitido a la delegación trasladarse a Calama en el mismo día, reduciendo el impacto de las condiciones geográficas.

Finalmente, esta petición no fue aceptada por temas de tiempo, ya que la Contraloría General de la República exige al menos diez días de antelación para tramitar este tipo de solicitudes.

El medio citado también indica que, tras esta primera negativa, intentaron reservar un vuelo chárter, algo que tampoco llegó a buen puerto.

Sin más opciones, a Deportes Concepción no le quedará otra alternativa que viajar en un vuelo comercial desde el Biobío a Calama este sábado.