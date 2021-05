Ayudante de Lasarte y el nuevo fixture en clasificatorias para la Roja: “No fue significativo el cambio”

Sebastián Eguren habló en Uruguay sobre el calendario de la Roja este 2021, así como también celebró el respeto del plantel nacional por el entrenador Martín Lasarte.

Eguren, entrevistado por Sport 890, subrayó la positiva recepción de los jugadores chilenos al nuevo cuerpo técnico. “Fue buenísima a todo nivel, en los entrenamientos, la concentración… El éxito de Martín en Chile genera respeto, ganó tres títulos”, resumió.

El ex mediocampista destacó a la “Generación Dorada” por su clasificación a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, explicando que la ausencia en Rusia 2018 significa una deuda pendiente en nuestro país: “Hay altas expectativas de volver al mundial, no se puede faltar, no importa si hay cambio de entrenador o de futbolistas”, explicó al medio radial uruguayo.

Sobre los cambios al fixture de las clasificatorias, Eguren no se inmutó demasiado. Cabe recordar que en vez de jugar con Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito durante marzo, la selección chilena volverá a las eliminatorias enfrentando como visitante a Argentina, y de local a Bolivia: “No es significativo el cambio, lo único en el camino anterior era la altura con Ecuador… Estamos bastante acostumbrados, el que se adapte mejor sacará más ventajas”, opinó.

El ayudante técnico de Martín Lasarte incluso pareció ver con buenos ojos la repetición de Argentina y Bolivia como rivales en clasificatorias y Copa América: “Tendríamos preparado el análisis de los rivales e información básica”, declaró.