Ben Brereton fue felicitado por el Blackburn Rovers por su citación a la Selección de Chile

La sorpresiva nominación por parte de Martín Lasarte del atacante de 22 años Ben Brereton Díaz a la Roja, basada en la nacionalidad chilena de su madre, fue resaltada en el sitio oficial en Internet de su club, el Blackburn Rovers de Inglaterra, hoy en el ascenso británico.

“El delantero de los Rovers representó anteriormente a Inglaterra a nivel juvenil, pero ahora ha prometido su lealtad internacional al país donde nació su madre y fue nominado en el equipo de Chile para sus clasificatorios para la Copa del Mundo contra Argentina y Bolivia del próximo mes”, dice una nota aparecida en la web del elenco blanquizaul en el que jugó el volante nacional Carlos Villanueva en 2008 y 2009.

La reseña indica que “Brereton disfrutó de su mejor temporada con los colores de los Rovers en 2020-2021, anotando siete goles y entregando cinco asistencias en 40 apariciones en el campeonato, como parte de una formidable línea de frente que terminó en el quinto lugar de los máximos anotadores de la división”.

“El joven de 22 años espera tener la oportunidad de impresionar en los próximos partidos clasificatorios de la Copa del Mundo y retener su lugar en la selección de Chile para el torneo de la Copa América 2021, que se lleva a cabo en Argentina durante junio y julio… ¡Felicitaciones, Ben!“, termina la nota.

🇨🇱 Brereton receives Chile call!@benbreo has received his first call-up to @LaRoja for two upcoming World Cup qualifiers against Argentina and Bolivia.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 24, 2021