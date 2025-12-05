Comunidad Palestina presiona por una política exterior “basada en principios” ante cambio de gobierno

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, llamó este viernes a los candidatos presidenciales a sostener la histórica postura del país respecto al conflicto palestino-israelí.

Asimismo, afirmó que la política exterior chilena en esta materia debe trascender a los gobiernos y mantenerse como un compromiso de Estado.

El mensaje fue entregado durante la ceremonia anual “Desde Belén a Chile: una luz de esperanza”, instancia en la que Khamis recordó que el país se prepara para elegir a un nuevo Presidente o Presidenta en las próximas semanas.

En ese contexto, solicitó a quienes aspiran a La Moneda a no retroceder en materias que, a su juicio, han caracterizado la posición chilena por décadas.

“Pedimos que se preserve una política exterior basada en principios y no en coyunturas”, señaló, enfatizando la necesidad de continuar defendiendo el derecho internacional.

Khamis también extendió su llamado al Congreso recién electo, instándolo a “mantener el compromiso histórico de Chile con la paz y la justicia”, en un año marcado por tensiones internacionales.