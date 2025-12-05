;

Comunidad Palestina presiona por una política exterior “basada en principios” ante cambio de gobierno

Maurice Khamis pidió a los presidenciables sostener la histórica postura chilena frente al conflicto.

Javiera Rivera

Marcha por Palestina

Marcha por Palestina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, llamó este viernes a los candidatos presidenciales a sostener la histórica postura del país respecto al conflicto palestino-israelí.

Asimismo, afirmó que la política exterior chilena en esta materia debe trascender a los gobiernos y mantenerse como un compromiso de Estado.

El mensaje fue entregado durante la ceremonia anual “Desde Belén a Chile: una luz de esperanza”, instancia en la que Khamis recordó que el país se prepara para elegir a un nuevo Presidente o Presidenta en las próximas semanas.

Revisa también

ADN

En ese contexto, solicitó a quienes aspiran a La Moneda a no retroceder en materias que, a su juicio, han caracterizado la posición chilena por décadas.

“Pedimos que se preserve una política exterior basada en principios y no en coyunturas”, señaló, enfatizando la necesidad de continuar defendiendo el derecho internacional.

Khamis también extendió su llamado al Congreso recién electo, instándolo a “mantener el compromiso histórico de Chile con la paz y la justicia”, en un año marcado por tensiones internacionales.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad