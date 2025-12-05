Crisis interna: Jóvenes radicales realizan “toma simbólica” ante cierre inminente de la colectividad

La Juventud Radical protagonizó este viernes una acción de protesta en la sede nacional del Partido Radical, ante el inminente proceso de disolución que atraviesa la colectividad tras sus bajos resultados en las últimas elecciones parlamentarias.

De acuerdo con la vicepresidenta, Javiera Olivares, un grupo de militantes ingresó al inmueble y desplegó un lienzo en el frontis como señal de rechazo a la conducción actual del partido, para luego retirarse del lugar sin incidentes.

“Existe un profundo descontento con la directiva nacional. Hemos tenido una participación prácticamente nula en las decisiones relevantes y mañana el Consejo Nacional votará una propuesta única que define el fin del partido”, señaló Olivares.

La dirigenta añadió que la acción buscó defender un espacio que incluso llegó a barajarse entre las propiedades que podrían ser vendidas: “Queremos dejar claro que la memoria no se vende”.

“No hubo confrontación ni violencia”

En conversación con ADN Radio, el presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, descartó que se tratara de un desalojo y explicó que la directiva activó protocolos de seguridad tras ser alertada de qué personas habían ingresado rompiendo cadenas de acceso.

“Presumimos lo peor y agradecemos la pronta respuesta de Seguridad Ciudadana y Carabineros”, señaló.

Tras llegar al lugar, Cubillos conversó con los jóvenes: “Presentaron un petitorio legítimo que me comprometí a leer mañana en el Consejo General. No hubo confrontación ni violencia; todo se resolvió fraternalmente (...)”.

La eventual disolución abrió además un debate interno sobre el destino del patrimonio radical. Según la normativa vigente, los bienes remanentes podrían ser traspasados al Club de la República, ligado a la Gran Logia de Chile, situación que mantiene inquietos a distintos sectores de la militancia.

A ello se suma la crítica transversal por la falta de transparencia y de información clara durante el proceso. Dirigentes juveniles y bases del partido acusan decisiones concentradas en un reducido grupo, sin participación efectiva de la colectividad.

Pese al escenario adverso, desde la Juventud Radical recalcan que la identidad y el legado del partido no terminan con su eventual cierre administrativo.

“El proyecto radical se defiende con organización, democracia interna y participación activa. Nuestra responsabilidad es cuidar el patrimonio político e histórico que aún nos pertenece”, afirmaron.