En la edición de Los Tenores de este jueves 8 de julio, nuestros panelistas comentaron la eliminación de Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza y los cruces confirmados de cuartos de final.

Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas, supieron de la decisión de jugar la Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid en España.

Además, analizaron los motivos para que no se juegue el partido en Valparaíso, los descargos de Reinaldo Sánchez contra la decisión y la carta con la que la ANFP fue informada de que no se jugaría el partido en Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.