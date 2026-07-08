VIDEO. Los Tenores, entre los cuartos del Mundial 2026 y el golpe a Santiago Wanderers con la sede de la Intercontinental Sub 20
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron los descargos de Reinaldo Sánchez, presidente de los “Caturros”, ante la negativa de jugar el partido ante el Real Madrid en Valparaíso.
En la edición de Los Tenores de este jueves 8 de julio, nuestros panelistas comentaron la eliminación de Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza y los cruces confirmados de cuartos de final.
Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas, supieron de la decisión de jugar la Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid en España.
Además, analizaron los motivos para que no se juegue el partido en Valparaíso, los descargos de Reinaldo Sánchez contra la decisión y la carta con la que la ANFP fue informada de que no se jugaría el partido en Chile.
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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 8 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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