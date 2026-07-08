La reacción del DT de Francia tras conocer la designación de árbitros argentinos para su duelo ante Marruecos

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el primer duelo de los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, en la previa del partido, el foco se trasladó a una polémica decisión de la FIFA que generó molestia en territorio galo.

El ente rector del fútbol mundial designó a una terna arbitral completamente argentina para dirigir el compromiso, una medida que generó controversia debido a la creciente rivalidad entre ambas selecciones y el polémico triunfo de la “Albiceleste” ante Egipto.

En conferencia de prensa, el técnico del conjunto francés, Didier Deschamps, se refirió a esta situación, aunque evitó alimentar las especulaciones y le quitó dramatismo a la situación.

“Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral”, señaló el DT.

En esa línea, Deschamps comparó el caso con la presencia de jueces franceses en el duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto. “Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier (juez del duelo entre Argentina y Egipto) y sus asistentes”, señaló.

Para cerrar el asunto, el técnico francés remarcó que el foco de su plantel está puesto únicamente en el plano deportivo. “Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Ellos están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, concluyó.