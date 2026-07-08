Plan “anti-cesantía” en Los Lagos: Gobernador busca generar 5.600 empleos destrabando millonarias inversiones

En respuesta al complejo escenario laboral que afecta tanto a la región como al país, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini, anunció una estrategia clave destinada a acelerar proyectos de inversión, eliminar nudos burocráticos y crear cerca de 5.600 nuevos puestos de trabajo en el corto plazo.

La iniciativa se basa en un catastro realizado por el Gobierno Regional (GORE) que identificó una cartera de proyectos públicos y privados en las cuatro provincias de la región.

Estas obras suman más de $120 mil millones, pero se encuentran frenadas o ralentizadas por trámites administrativos. La propuesta del gobernador Santana contempla acciones inmediatas para reactivar el mercado laboral local:

Inyección de recursos: Se solicitará formalmente al Gobierno central una asignación complementaria superior a los $4 mil millones para robustecer la estrategia regional.

Se solicitará formalmente al Gobierno central una asignación complementaria superior a los para robustecer la estrategia regional. Empleos express: Dentro de la cartera total, se identificó un conjunto de proyectos de rápida ejecución que permitiría levantar cerca de 1.300 empleos en los próximos meses.

Dentro de la cartera total, se identificó un conjunto de proyectos de rápida ejecución que permitiría levantar cerca de en los próximos meses. Fiscalización a la burocracia: Mayor coordinación y exigencia a los servicios públicos y seremías encargadas de las evaluaciones técnicas y permisos.

Monitoreo en tiempo real contra los “nudos críticos”

Como pilar tecnológico de esta estrategia, el GORE lanzará este jueves una plataforma digital inédita. Esta herramienta permitirá realizar un seguimiento en tiempo real del estado de tramitación de cada proyecto, alertando de forma oportuna qué instituciones presentan retrasos en sus respuestas.

“Sabemos que el desempleo es hoy una de las principales preocupaciones de las familias. Hoy no basta con disponer de recursos; necesitamos un Estado más ágil que facilite la inversión y contribuya a recuperar el empleo”, enfatizó el gobernador Alejandro Santana.

La autoridad regional concluyó señalando que este modelo de gestión implementado en Los Lagos aspira a convertirse en un referente nacional, demostrando que la modernización del Estado y la eliminación de trabas administrativas innecesarias son fundamentales para revertir las cifras de cesantía en el país.