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PREVIA. Francia - Marruecos: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario, y como verlo por TV

Este compromiso revive de forma inmediata la semifinal de la Copa del Mundo de Catar 2022. Lo podrás escuchar en directo junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Francia - Marruecos : a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario, y como verlo por TV

Francia - Marruecos : a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario, y como verlo por TV / FIFA

Este jueves por la tarde, arranca la fiesta de los ocho mejores del Mundial 2026 en Norteamérica con un partido más que interesante, para muchos, una de las finales anticipadas: Francia y Marruecos se ven las caras en Boston.

Francia, vigente subcampeón del mundo ratifica su cartel de favorito para este torneo. Tras dejar en el camino a Paraguay en la ronda anterior, los dirigidos por Didier Deschamps llegan con un Kylian Mbappé encendido, quien sigue en la pelea directa por la Bota de Oro.

Al frente tendrán a un Marruecos que consolidan su estatus de potencia emergente del fútbol mundial ligando dos mundiales consecutivos llegando a la ronda de los ocho mejores. En este torneo, clasificaron en el Grupo C (por detrás de Brasil), eliminaron a Países Bajos en una agónica tanda de penales en dieciseisavos y luego vencieron con autoridad a Canadá por 3-0 en octavos.

El antecedente histórico

Este compromiso revive de forma inmediata la semifinal de la Copa del Mundo de Catar 2022, instancia donde el conjunto europeo se impuso ante la revelación africana por un marcador de 2-0.

Los marroquíes, liderados en cancha por Achraf Hakimi, buscarán cobrar revancha y meterse nuevamente en la historia grande del fútbol.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Marruecos en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este jueves 9 de julio a las 16:00 horas de Chile, y la acción del encuentro se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Francia y Marruecos?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, Paramount + y DAZN.

Jueves 9 de julio

  • 16:00 hrs | Francia vs. Marruecos | Estadio Boston

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