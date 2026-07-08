“Es mejor...”: la respuesta de Cerezo ante el supuesto interés de la UC por otro lateral del fútbol chileno
El defensa “cruzado” abordó el tema en conferencia de prensa, donde además hizo una autocrítica por el bajo rendimiento que exhibió en algunos partidos de la temporada.
Bernardo Cerezo, defensa de Universidad Católica, habló este miércoles en conferencia de prensa e hizo una autocrítica por el bajo rendimiento que exhibió en algunos partidos de la temporada. No obstante, el zaguero afirmó que en el último tiempo ha logrado levantar su nivel.
“Soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé que al principio no estuve a mi nivel, pero poco a poco fui agarrando ritmo, trabajando, agachando la cabeza, con mucha humildad, con mucho sacrificio. Últimamente he sumado más minutos y he tenido buenos partidos”, señaló el lateral derecho.
Asimismo, el ex Ñublense abordó los cuestionamientos que ha recibido por parte de los hinchas “cruzados”. “Yo sé que el hincha de Católica es exigente. Trato de dar el 200% en cada partido para que ellos se sientan satisfechos con mi trabajo. También entiendo las críticas, porque esto es parte de nuestro trabajo. Siempre habrá críticas, pero hay que saber lo que es cada uno y trabajar siempre”, comentó.
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Además, el defensor se refirió al buen momento que vive la UC, que viene de ganar sus últimos nueve partidos. “No pensamos en rachas ni nada de eso, solo pensamos en el fin de semana, en el partido que viene. Estamos convencidos, trabajamos día a día a full, somos un grupo muy competitivo y queremos ganar todo. Vamos a seguir en ese camino, estamos todos convencidos de los objetivos que tenemos”, aseguró.
Por último, Cerezo dejó clara su postura ante el supuesto interés de Universidad Católica por Felipe Faúndez, lateral derecho titular de O’Higgins. “De eso se encarga la dirigencia, yo no tengo nada que ver ahí. Soy un jugador grande y, si hay competencia, es mejor, para que nos ayudemos el uno al otro. Yo estoy a disposición del equipo siempre”, concluyó.
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