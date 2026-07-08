“Fueron varios factores”: Las causas detrás del cambio de sede de la final entre Wanderers y el Real Madrid

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid finalmente no se jugará en Valparaíso como estaba previsto. Este miércoles, se confirmó que el encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo 19 de septiembre, lo que representa un duro golpe para el elenco caturro.

Tras el anuncio realizado por la Conmebol, Andrés Sánchez, presidente de la Comisión Fútbol de Santiago Wanderers, conversó con ADN Deportes y explicó las razones que impidieron que la histórica definición se disputara en el Estadio Elías Figueroa.

“Fueron varios factores los que influyeron para que se tomara la decisión de llevar el partido a Madrid. Nosotros venimos con una tónica de hace varios años de limitar demasiado los aforos y un partido de esta envergadura, para poder recibir al Real Madrid con un aforo completo, se veía bastante complicado”, comenzó señalando.

En esa línea, el dirigente se sumó a las palabras del presidente del club porteño, Reinaldo Sánchez, y apuntó a la Delegación Presidencial como la principal responsable de que la final no se disputara en Valparaíso. “Con la delegación hemos tenido muchos problemas. Recién jugamos contra la U sin público de visita y están muy moratos a poder realizar eventos de gran magnitud”, afirmó.

“Eso se venía mirando desde Conmebol y en conjunto con la Federación también lo habíamos conversado. El estadio no reunía bastante aforo y a eso le sumamos lo que la delegación constantemente nos ha venido limitando, a pesar de que hemos querido colocar todas las facilidades del caso como para que los eventos puedan realizarse de buena manera y las familias puedan volver a los estadios”, agregó.

El otro factor que impidió que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se dispute en Valparaíso

En esa línea, Andrés Sánchez apuntó que “la segunda razón es que este evento viene hace cuatro años realizándose en Sudamérica e inicialmente la Conmebol y la UEFA lo habían solicitado cada dos años”.

“Lamentablemente, no vamos a poder tener este bonito espectáculo en la región. Creo que desde la Federación y Santiago Wanderers se hicieron todos los esfuerzos, pero decidieron llevárselo allá por todos los problemas conocidos que existen en nuestro país y en nuestra región con los estadios”, insistió.

Por último, el presidente de la Comisión Fútbol de Santiago Wanderers remarcó que “como dirigencia agotamos todas las opciones y nunca dependió directamente de nosotros. Sí nos preocupamos de dar todas las facilidades para regalarle una fiesta a todos los wanderinos y a la ciudad. Lamentablemente, la miopía de algunas personas es muy fuerte y hoy no nos queda nada más que dar vuelta la página rápidamente para preparar el viaje a España”.