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“La pérdida de esta sede expone, una vez más, la debilidad del fútbol chileno en el concierto internacional”

La Corporación Santiago Wanderers emitió un duro comunicado contra la ANFP, Pablo Milad y la actual dirigencia del cuadro porteño tras confirmarse que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid se disputará en España.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El anuncio sobre la sede de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid, que se jugará en España el próximo 19 de septiembre y no en Valparaíso como se había planteado inicialmente, sigue generando repercusiones.

Ahora, la Corporación Santiago Wanderers emitió un duro comunicado en el que apuntó contra Pablo Milad, la ANFP, Conmebol y la actual dirigencia del cuadro porteño, encabezada por Reinaldo Sánchez.

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“Lo ocurrido con la final Intercontinental Sub 20 es una señal preocupante y dolorosa para Santiago Wanderers, para Valparaíso y para el fútbol chileno”, señaló la orgánica a través de sus redes sociales.

“Después de meses de declaraciones grandilocuentes y de una tradición asentada que vinculaba esta final con Sudamérica, finalmente el partido se jugará en el estadio del Real Madrid”, agregaron.

En esa línea, desde la Corporación Santiago Wanderers indicaron que “esto demuestra el escaso peso político y deportivo que hoy tienen Conmebol, ANFP y Santiago Wanderers SADP para defender los intereses del club, de su gente y del deporte chileno frente a los grandes poderes del fútbol internacional".

“Incluso teniendo en cuenta que Pablo Milad no solo es presidente de la ANFP sino también vicepresidente de Conmebol. La pérdida de esta sede no puede ser presentada como un simple cambio logístico. Es una derrota política que expone, una vez más, la debilidad y fragilidad del fútbol chileno en el concierto sudamericano e internacional", concluyeron.

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