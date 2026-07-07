Este martes, en un encuentro igualado de principio a fin, Suiza se quedó con el último cupo de los cuartos de final del Mundial 2026, luego de vencer en una tanda de penales de locos a Colombia, en Vancouver, Canadá.

En un primer tiempo parejo, fue la escuadra “cafetalera” la encargada de manejar el ritmo del juego con el dominio de la pelota, pero pocas veces pudieron sobrepasar la intensidad europea en la mitad de la cancha. La más clara estuvo en pies de Gustavo Puerta que desde el borde izquierdo del área sacó un remate colocado que obligó la volada de Gregor Kobel.

TREMENDA ATAJADA DE KOBEL PARA SALVAR A SUIZA



Gustavo Puerta sacó un gran disparo que tenía destino de gol pero apareció el arquero europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SeszjnO8xB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El complemento nuevamente contó con los sudamericanos haciéndose dueños del balón y consiguiendo acciones de riesgo con presiones altas y forzando errores en la salida de Suiza, pero seguían sin lograr una continuidad en sus buenos momentos de fútbol.

Finalmente, ninguno pudo romper el cero en el marcador en el tiempo reglamentario, lo que envió el encuentro a la prórroga, donde ambos tuvieron ocasiones manifiestas de gol, pero Camilo Vargas salvó a los “Cafetaleros”, mientras que el travesaño hizo lo propio para Suiza, por lo que todo se definió en la tanda de penales.

VALE COMO UN GOL: ¡ATAJADÓN DE CAMILO VARGAS PARA SALVAR A COLOMBIA!



El arquero sudamericano sacó este remate infernal de Zeki Amdouni a puro reflejo y evitó el 1-0 de Suiza. pic.twitter.com/36qvnrB9eZ — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Desde los 12 pasos, fue el elenco europeo el que se quedó con la victoria, aprovechando el fallo de Dávinson Sánchez y la atajada de Kobel al envío del Cucho Hernández. De poco sirvió el error de Manuel Akanji para el milagro sudamericano.

Ahora, Suiza deberá verse las caras con Argentina en cuartos de final, duelo agendado para el próximo sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile.