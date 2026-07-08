“Lo advertimos”: presidente de Wanderers acusa a los responsables de que la final contra Real Madrid no se juegue en Chile

La Conmebol confirmó este miércoles que la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid, por la Copa Intercontinental Sub 20, se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo 19 de septiembre a las 12:30 horas de España (7:30 de la mañana en Chile).

A pesar del pedido que hicieron tanto la ANFP, el Ministerio del Deporte y el club Santiago Wanderers, para que el partido se realizara en nuestro país, los organizadores del certamen (UEFA y Conmebol) decidieron llevar el encuentro a la capital española.

A través de un comunicado, el presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, lamentó esta decisión y apuntó a las Delegaciones Presidenciales como principales responsables de que la final entre “caturros” y “meregues” no se juegue en Chile.

“Esto que estamos viviendo hoy es, literalmente, la crónica de una muerte anunciada. Hace una semana, cuando se debatía si podíamos recibir a la U de Chile, advertimos con mucha claridad que se estaba dando una señal nefasta, porque si seguíamos achicándonos y prohibiendo todo, íbamos a pagar las consecuencias. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera”, señaló de entrada el mandamás del cuadro porteño.

“Por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización de espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, indicó Sánchez.

“La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático. Nos encontramos con informes negativos para todo, con bajas de aforo que son un chiste y con una incapacidad tremenda para organizar eventos masivos de verdad. La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad, esa forma de entender el deporte a la larga impacta en la sociedad y tiene consecuencias directas, como esta”, agregó el dirigente.

“Como dirigencia agotamos todas las opciones”, aseguró Reinaldo Sánchez sobre los esfuerzos del club para recibir al Real Madrid en Valparaíso. “Nunca dependió directamente de nosotros, pero sí nos preocupamos de dar todas las facilidades para regalarle una fiesta a los wanderinos y a la ciudad”, añadió.

“No nos queda más que dar vuelta la página rápidamente y preparar todo para el viaje a España, donde estamos seguros que de alguna manera u otra habrán wanderinos en las tribunas alentando. Igualmente agradecemos y reconocemos las gestiones de la Ministra Ducó, que nos consta hizo todo lo posible para tener este evento en Valparaíso”, concluyó el presidente de Santiago Wanderers.