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Confirman la sede para la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid por la Intercontinental Sub 20: duro golpe para Chile

La Conmebol anunció que el partido no se jugará en nuestro país, sino en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo 19 de septiembre.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este miércoles, la Conmebol anunció que la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid, por la Copa Intercontinental Sub 20, se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo 19 de septiembre a las 12:30 horas de España (7:30 de la mañana en Chile).

A pesar del pedido que hicieron tanto la ANFP, el Ministerio del Deporte y el club Santiago Wanderers, para que el partido se realizara en nuestro país, los organizadores del certamen (UEFA y Conmebol) optaron por llevar el encuentro a la capital española.

Desde que se empezó a jugar la Copa Intercontinental Sub 20, el local siempre había sido el equipo representante de Sudamérica: en 2022 la final fue en Uruguay, mientras que en 2023, 2024 y 2025 se disputó en Brasil.

Sin embargo, para este año la UEFA y la Conmebol decidieron hacer una rotación en torno a la sede, y por primera vez la final se llevará a cabo en Europa.

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