Confirman la sede para la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid por la Intercontinental Sub 20: duro golpe para Chile

Este miércoles, la Conmebol anunció que la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid, por la Copa Intercontinental Sub 20, se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo 19 de septiembre a las 12:30 horas de España (7:30 de la mañana en Chile).

A pesar del pedido que hicieron tanto la ANFP, el Ministerio del Deporte y el club Santiago Wanderers, para que el partido se realizara en nuestro país, los organizadores del certamen (UEFA y Conmebol) optaron por llevar el encuentro a la capital española.

Desde que se empezó a jugar la Copa Intercontinental Sub 20, el local siempre había sido el equipo representante de Sudamérica: en 2022 la final fue en Uruguay, mientras que en 2023, 2024 y 2025 se disputó en Brasil.

Sin embargo, para este año la UEFA y la Conmebol decidieron hacer una rotación en torno a la sede, y por primera vez la final se llevará a cabo en Europa.