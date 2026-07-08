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VIDEO. “¿Y cuándo limpia EFE?”: la aplaudida lección ciudadana de un influencer en las vías del tren que arrasa en redes

Un creador de contenidos compartió a través de Instagram su iniciativa. El registro suma más de 500 mil reproducciones.

Nicolás Lara Córdova

“¿Y cuándo limpia EFE?”: la aplaudida lección ciudadana de un influencer en las vías del tren que arrasa en redes

Un creador de contenidos chileno utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la iniciativa que impulsó durante las últimas semanas tras ver la gran cantidad de basura acumulada junto a las vías del tren en Graneros: reunir a un grupo de amigos para limpiar el sector.

El influencer Edi Ki compartió el registro, que hasta el momento supera las 500 mil reproducciones, donde se le ve junto a varios conocidos recogiendo basura en las cercanías de la línea férrea de la comuna. Además, aprovechó la publicación para hacer un llamado a la Municipalidad de Graneros a apoyar este tipo de iniciativas.

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En el video también se observa cómo el grupo fue abordado por un trabajador de la empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), quien les indicó que no podían permanecer en el lugar debido a que se trataba de una propiedad de la empresa.

“¿Y cuándo limpia Ferrocarriles, entonces? Terminamos y nos vamos, pero haga la excepción. Va a quedar mal la empresa EFE. Nosotros estamos haciendo un bien. Nos pidieron que nos retiráramos porque venía el tren. Le pedí una excepción, ya que nos quedaba poco para terminar y EFE no se hace cargo de la limpieza”, señaló el creador de contenidos al trabajador.

La iniciativa de Edi Ki recibió numerosos comentarios positivos en redes sociales. No obstante, varios usuarios también le recomendaron utilizar chalecos reflectantes y otros implementos de seguridad para evitar accidentes mientras realizaba la limpieza cerca de las vías férreas.

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