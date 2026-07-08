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Carabineros reporta que Ángela Vivanco no respondió a control de arresto domiciliario y envía antecedentes al tribunal

Los funcionarios tocaron el citófono, realizaron cuatro llamadas y utilizaron un aparato sonoro, sin obtener respuesta.

Martín Neut

Angela Vivanco

Angela Vivanco / Hans Scott

Carabineros informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago un eventual incumplimiento del arresto domiciliario total que cumple la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego de una fiscalización realizada durante la madrugada del pasado domingo en su domicilio de Providencia.

La exmagistrada permanece sujeta a esta medida cautelar en el marco de la investigación penal en su contra.

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Sin embargo, durante el control efectuado cerca de las 05:59 horas, los funcionarios no lograron establecer contacto con ella pese a insistir en varias oportunidades.

No se obtuvo respuesta

Según un oficio de la Subcomisaría de Providencia Sur, el personal policial utilizó reiteradamente el citófono del edificio, realizó cuatro llamadas al teléfono registrado por Vivanco e incluso empleó un aparato sonoro, sin obtener respuesta desde el inmueble según Radio BioBio.

Ante esta situación, Carabineros remitió los antecedentes al tribunal competente, dejando constancia de un eventual incumplimiento de la medida cautelar.

El procedimiento quedó registrado en un oficio firmado por el teniente Francisco Cabezas Andrade, subcomisario de la unidad policial.

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