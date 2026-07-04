Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de los cuartos de final / FRANCK FIFE

Sigue avanzando el Mundial 2026 y por estos días estamos en la etapa de los octavos de final.

Los elencos ahora buscan meterse entre los ocho mejores del certamen, instancia que se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Ya en la jornada de hoy sábado 4 de julio, quedó definida la primera pareja que jugarán los cuartos de finales de la Copa del Mundo.

Esto pues Francia y Marruecos se darán cita tras imponerse a Paraguay y Canadá, respectivamente, con lo que reeditarán la semifinal de Qatar 2022.

El martes 7 de julio terminarán de resolverse los cruces, que van de la siguiente forma:

Francia vs. Marruecos

Portugal/España vs. Estados Unidos vs. Bélgica

Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia