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Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de los cuartos de final

Ya está listo el primer enfrentamiento para la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de los cuartos de final

Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de los cuartos de final / FRANCK FIFE

Sigue avanzando el Mundial 2026 y por estos días estamos en la etapa de los octavos de final.

Los elencos ahora buscan meterse entre los ocho mejores del certamen, instancia que se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

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Ya en la jornada de hoy sábado 4 de julio, quedó definida la primera pareja que jugarán los cuartos de finales de la Copa del Mundo.

Esto pues Francia y Marruecos se darán cita tras imponerse a Paraguay y Canadá, respectivamente, con lo que reeditarán la semifinal de Qatar 2022.

El martes 7 de julio terminarán de resolverse los cruces, que van de la siguiente forma:

Francia vs. Marruecos

Portugal/España vs. Estados Unidos vs. Bélgica

Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia

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