Fiebre mundialista en el Registro Civil: revelan cuántos chilenos se llaman Lionel, Kylian y Cristiano

La fiebre por el fútbol mundial también llegó al Servicio de Registro Civil e Identificación. Un nuevo balance del organismo reveló que miles de familias chilenas han inscrito a sus hijos con nombres inspirados en futbolistas, desde figuras consagradas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta nuevas estrellas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Lamine Yamal.

Según el reporte, el fenómeno lo lidera el nombre Lionel, con 4.085 personas inscritas en Chile. La influencia del capitán argentino no termina ahí: también existen 45 chilenos registrados formalmente con el nombre de pila Messi.

El impacto de otros referentes internacionales también aparece en las actas de nacimiento. El llamado “efecto CR7” se refleja en 2.208 personas llamadas Ronaldo y 341 inscritas como Cristiano. En tanto, la selección inglesa marca presencia con 1.923 ciudadanos llamados Harry y 85 registrados con el nombre Kane.

La nueva generación del fútbol europeo también comienza a instalarse en Chile. El nombre Kylian ya alcanza 972 inscripciones, mientras que Mbappé aparece como primer nombre en dos casos. A ellos se suman 199 personas llamadas Jude y dos registradas como Bellingham.

El fenómeno también alcanza a las jóvenes promesas. Yamal cuenta con 177 inscripciones, mientras que Lamine registra sus primeros dos casos en el país.

Otros nombres presentes en el listado son:

Mohamed: 165

Josimar: 134

Erling: 83

Vinícius: 18

Salah: 18

Haaland: 14

Hakimi: 6

Archaf: 1

Frente a esta tendencia, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales Márquez, destacó que “como institución, vemos reflejado el contexto cultural y deportivo del mundo en las elecciones de las familias chilenas”, señaló.

El personero recordó que en Chile existe libertad para escoger nombres, aunque con límites legales. “La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña”, explicó.