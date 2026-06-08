PREVIA. Vuelve la Liga de Primera: esta es la programación de la fecha 15
Los juegos que cerrarán la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 se disputará entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio.
El pasado fin de semana culminó la disputa de la fase de grupos de la Copa de la Liga, con lo que ahora los elencos de Primera División volverán a enfocarse en la Liga de Primera.
Ya con el inicio del Mundial 2026, la acción del balompié nacional no se detiene y tendrá esta semana la disputa de la fecha 15, la última de la primera rueda.
Revisa también:
La agenda arrancará el viernes 12, con el choque entre Audax Italiano y Deportes La Serena.
El sábado 13 habrá tres compromisos, donde destaca el partido del líder, Colo Colo, ante Cobresal.
En tanto, el domingo 14, se disputarán otros tres juegos, con la visita de la U de Chile a La Calera y el choque de la UC con la U de Concepción como enfrentamientos destacados.
La programación de la fecha 15 de la Liga de Primera
Viernes 12 de junio
20:00 hrs | Audax Italiano vs. Deportes La Serena | La Florida
Sábado 13 de junio
15:00 hrs | Everton vs. Palestino | Sausalito
17:30 hrs | Colo Colo vs. Cobresal | Monumental
20:00 hrs | Ñublense vs. Huachipato | Nelson Oyarzún
Domingo 14 de junio
12:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Limache | Ester Roa Rebolledo
15:00 hrs | Unión La Calera vs. U de Chile | Nicolás Chahuán
17:30 hrs | U Católica vs. U de Concepción | Claro Arena
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