Vuelve la Liga de Primera: esta es la programación de la fecha 15 / Pablo Ovalle Isasmendi

El pasado fin de semana culminó la disputa de la fase de grupos de la Copa de la Liga, con lo que ahora los elencos de Primera División volverán a enfocarse en la Liga de Primera.

Ya con el inicio del Mundial 2026, la acción del balompié nacional no se detiene y tendrá esta semana la disputa de la fecha 15, la última de la primera rueda.

La agenda arrancará el viernes 12, con el choque entre Audax Italiano y Deportes La Serena.

El sábado 13 habrá tres compromisos, donde destaca el partido del líder, Colo Colo, ante Cobresal.

En tanto, el domingo 14, se disputarán otros tres juegos, con la visita de la U de Chile a La Calera y el choque de la UC con la U de Concepción como enfrentamientos destacados.

La programación de la fecha 15 de la Liga de Primera

Viernes 12 de junio

20:00 hrs | Audax Italiano vs. Deportes La Serena | La Florida

Sábado 13 de junio

15:00 hrs | Everton vs. Palestino | Sausalito

17:30 hrs | Colo Colo vs. Cobresal | Monumental

20:00 hrs | Ñublense vs. Huachipato | Nelson Oyarzún

Domingo 14 de junio

12:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Limache | Ester Roa Rebolledo

15:00 hrs | Unión La Calera vs. U de Chile | Nicolás Chahuán

17:30 hrs | U Católica vs. U de Concepción | Claro Arena