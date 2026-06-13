Colo Colo derrotó a Cobresal por la Liga de Primera | Agencia Uno

En el marco de la decimoquinta fecha (15) de la Liga de Primera 2026, Colo Colo vivió una auténtica fiesta en el Estadio Monumental David Arellano.

El conjunto comandado en cancha por Arturo Vidal derrotó por 3-0 a Cobresal, consolidándose sólidamente en lo más alto de la tabla de posiciones y asegurando con categoría el título honorífico de “campeón de invierno”.

El planteamiento ofensivo de los albos borró del mapa a los mineros desde el pitazo inicial, resolviendo el trámite con una ráfaga implacable de efectividad durante los primeros 45 minutos del compromiso.

Una primera mitad letal

La apertura de la cuenta no se hizo esperar. Apenas a los 4 minutos de juego, el atacante Lautaro Pastrán aprovechó una precisa asistencia de Javier Correa para batir al guardameta Alejandro Santander, desatando la temprana celebración en las tribunas de Macul.

Lejos de sacar el pie del acelerador, el “Cacique” continuó asfixiando la salida de la escuadra dirigida por Gustavo Huerta. La insistencia rindió frutos rápidamente: a los 10 minutos, el volante Víctor Méndez estiró las cifras con una gran definición que dejó sin opciones a la retaguardia de El Salvador.

El golpe definitivo de la etapa inicial llegó en los pies del lateral Jeyson Rojas, quien a los 35 minutos estructuró el 3-0 definitivo antes de marcharse al descanso. Aunque el VAR revisó la jugada un minuto después por una presunta posición de adelanto, el juez principal Diego Flores Seguel terminó validando la anotación que sentenció el dominio total de los locales.

Control y rotación en el complemento

Con el marcador ampliamente a su favor, la segunda parte mostró a un Colo Colo administrando los tiempos y la posesión del esférico.

Por su parte, la visita intentó reaccionar desde el vestuario con los ingresos de Rodrigo Sandoval y Antonio Castillo, buscando maquillar una pálida presentación que los mantiene complicados en la parte baja de la clasificación con apenas 13 unidades.

Con este resultado, Colo Colo alcanza los 36 puntos en el torneo, estirando aún más la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores y cerrando la primera rueda del fútbol chileno exhibiendo un nivel superlativo.

Mira los goles del partido

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Pastrán extendió una jugada que parecía diluirse en el área de Cobresal y, con un remate cruzado, puso el 1-0 de #ColoColo ante Cobresal en este #MatchdaySábado.#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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Tras gran pase de Pastrán, Felipe Méndez se sacó a su marcador y definió al segundo poste para el 2-0 de #ColoColo ante Cobresal, en este #MatchdaySábado de la Fecah 15 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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