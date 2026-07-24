Ya todos se han enterado de la contratación de Vozinha en Colo Colo, pero lo que restaba saber era la opinión del entrenador albo, Fernando Ortiz.

Días antes, las informaciones indicaban que el “Tano” no estaba de acuerdo con la incorporación del guardameta de 40 años, pero en la conferencia de prensa post partido ante Deportes Limache, valoró su arribo al plantel.

“Claro que estoy feliz, tenemos un mundialista en Colo Colo, como no lo voy a estar. Su actuación ha hecho que nos fijemos en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, comenzó diciendo el DT argentino.

“También destaco la actuación de Gabriel Maureira hoy. Va a haber una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y los demás que están. Es un mundialista, todos sabemos lo que pasó en el Mundial, le va a aportar muchas a los jóvenes con su experiencia y demás”, agregó sobre el caboverdiano.

Al ser consultado por el impacto mediático del portero y se sentía una “obligación” de hacerlo jugar, contestó: “El jugador que llega y pueda llegar a Colo Colo va a competir. El nombre no me va a cambiar la forma de pensar. El que tenga que jugar va a jugar”.

“Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar, sino va a seguir Gabriel y, si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”, sentenció Fernando Ortiz.