;

Llevaban una semana cautivos: GOPE desplegó operativo tras denuncia de presunto secuestro de un matrimonio en Estación Central

Las víctimas aseguraron que permanecieron retenidas por seis sujetos extranjeros y armados, quienes escaparon antes del ingreso policial.

Martín Neut

15 de MAYO del 2021/SantiagoEl GOPE acude a la 25 Comiseria de Maipu por posible artefacto explosivo dejado al interior de una mochila , durante las votaciones de Constituyente, Gobernadores y Municipales 2021. FOTO: JORGE DIAZ HONORATO/AGENCIA UNO

15 de MAYO del 2021/Santiago El GOPE acude a la 25 Comiseria de Maipu por posible artefacto explosivo dejado al interior de una mochila , durante las votaciones de Constituyente, Gobernadores y Municipales 2021. FOTO: JORGE DIAZ HONORATO/AGENCIA UNO

Carabineros investiga el presunto secuestro de un matrimonio en la comuna de Estación Central, luego de que ambas víctimas lograran escapar de sus captores tras permanecer retenidas durante cerca de una semana en un inmueble ubicado en calle Obispo Umaña.

El caso quedó al descubierto cuando un hombre chileno de 47 años consiguió huir del domicilio tras saltar un muro perimetral hacia una propiedad vecina para pedir ayuda.

Revisa también:

ADN

En su denuncia, aseguró que él y su esposa fueron mantenidos contra su voluntad por “seis sujetos armados de nacionalidad extranjera”, quienes afirmaban pertenecer a una organización criminal.

Aprovechó que los captores salieron para escapar

Tras conocer los antecedentes, Carabineros desplegó un operativo con personal del GOPE, debido a que la mujer aún permanecía al interior de la vivienda. Sin embargo, antes del ingreso táctico, la víctima de 49 años llegó por sus propios medios y explicó que aprovechó que los captores salieron a buscar a su esposo para escapar.

Posteriormente, el GOPE registró el inmueble y confirmó que los presuntos secuestradores ya habían abandonado el lugar.

En tanto, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones, ya que presentaba heridas visibles en el cuero cabelludo. Las diligencias continúan para identificar y ubicar a los responsables.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad