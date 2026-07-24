Llevaban una semana cautivos: GOPE desplegó operativo tras denuncia de presunto secuestro de un matrimonio en Estación Central
Las víctimas aseguraron que permanecieron retenidas por seis sujetos extranjeros y armados, quienes escaparon antes del ingreso policial.
Carabineros investiga el presunto secuestro de un matrimonio en la comuna de Estación Central, luego de que ambas víctimas lograran escapar de sus captores tras permanecer retenidas durante cerca de una semana en un inmueble ubicado en calle Obispo Umaña.
El caso quedó al descubierto cuando un hombre chileno de 47 años consiguió huir del domicilio tras saltar un muro perimetral hacia una propiedad vecina para pedir ayuda.
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En su denuncia, aseguró que él y su esposa fueron mantenidos contra su voluntad por “seis sujetos armados de nacionalidad extranjera”, quienes afirmaban pertenecer a una organización criminal.
Aprovechó que los captores salieron para escapar
Tras conocer los antecedentes, Carabineros desplegó un operativo con personal del GOPE, debido a que la mujer aún permanecía al interior de la vivienda. Sin embargo, antes del ingreso táctico, la víctima de 49 años llegó por sus propios medios y explicó que aprovechó que los captores salieron a buscar a su esposo para escapar.
Posteriormente, el GOPE registró el inmueble y confirmó que los presuntos secuestradores ya habían abandonado el lugar.
En tanto, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones, ya que presentaba heridas visibles en el cuero cabelludo. Las diligencias continúan para identificar y ubicar a los responsables.
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