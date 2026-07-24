VIDEO. Davoo Xeneize y La Cobra se enteran en vivo del fichaje de Vozinha por Colo Colo: no lo podían creer
Los conocidos streamers argentinos comentaron la noticia ante miles de personas.
El fichaje de Vozinha por Colo Colo ha sido una de las grandes noticias del fútbol a nivel mundial, siendo comentada por todos a nivel internacional.
Unos que no se perdieron el acontecimiento fueron los streamers argentinos Davoo Xeneize y La Cobra, quienes comentaron la contratación en su programa en vivo, 412.
Acompañados también por los creadores de contenido Teo D´Elia, Agusneta y Benito SDR, dieron la información en una trasmisión seguida por miles de personas, además de entregar su opinión sobre el portero.
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“Tremendo arquero. ¿Hablará bien español?”, se preguntaba Davoo. “Qué grande que es Vozinha. ¿Vieron su historia de vida? Conmovedora. Es un fenómeno”, agregó.
“Vozinha le ganó un partido a Cristiano Ronaldo, un amistoso contra Portugal en 2012; jugó con Messi y enfrentó a jugadores como De Bruyne en amistosos con Cabo Verde”, dijo La Cobra a modo de datos del portero africano.
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