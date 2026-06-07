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¿Evitará la salida? Nelson Sepúlveda se disculpa tras pelearse con su técnico en Deportes Concepción

El volante se expresó en redes sociales ante la molestia pública de Fernando Díaz al reemplazarlo ante Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

¿Evitará la salida? Nelson Sepúlveda se disculpa tras pelearse con su técnico en Deportes Concepción

¿Evitará la salida? Nelson Sepúlveda se disculpa tras pelearse con su técnico en Deportes Concepción / Daniel Pino/UnoNoticias

La victoria de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción por el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga no solo impactó al propiciar la eliminación de Colo Colo.

A eso se sumó un conflicto público entre el volante “lila” Nelson Sepúlveda y su técnico, Fernando Díaz, quien optó por reemplazarlo al minuto 41 de juego.

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El ex Cobresal no se lo tomó bien y tuvo un fuerte cruce con el DT, quien se mostró indignado por el tema. “Está claro lo que va a pasar”, dijo a TNT Sports, esbozando una eventual salida del club para el volante de 34 años.

Dos días después de estas palabras, Nelson Sepúlveda se expresó públicamente, pidiendo disculpas por su actitud.

“En un momento de frustración deportiva, reaccioné de una forma que no es la que corresponde”, escribió en su Instagram.

“Durante toda mi carrera he procurado actuar con profesionalismo, compromiso y respeto, valores que seguirán guiando mi conducta dentro y fuera de la cancha. Segiré trabajando con humildad y dedicación”, concluyó Nelson Sepúlveda, aguardando por las medidas disciplinarias que pueda tomar el club o su entrenador por su cruce en plena cancha.

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