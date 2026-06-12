VIDEOS. Audax y La Serena reparten puntos y cierran la primera rueda en zona de riesgo en la Liga de Primera
El equipo de Gustavo Lema no pudo hacer valer su localía en La Florida y terminó firmando un amargo empate ante el elenco papayero en el inicio de la fecha 15.
Audax Italiano y Deportes La Serena repartieron puntos en el inicio de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, tras igualar 1-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida. El empate marcó el cierre del primer semestre para ambos equipos, que terminaron la primera parte del torneo comprometidos en la parte baja de la tabla.
Tras un primer tiempo sin grandes ocasiones de peligro, las emociones recién llegaron en el complemento. Al minuto 73′, Gonzalo Escalante conectó un preciso centro de Jeisson Vargas desde un tiro de esquina y cabeceó en completa soledad dentro del área chica para poner en ventaja a los “Papayeros”.
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Sin embargo, la alegría de la visita duró pocos minutos. A los 82′, Diego Coelho aprovechó un pivoteo de Giovani Chiaverano dentro del área y, con otro certero cabezazo, marcó el 1-1 para los “Itálicos”.
En el cierre del partido, ninguno de los dos equipos logró encontrar claridad en los metros finales, firmando una igualdad que deja a ambos un sabor amargo y que los mantiene cerca de la zona de descenso.
La paridad dejó a Audax Italiano en el decimotercer puesto con 16 unidades, a cinco de la zona roja, ocupada por Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 puntos. En tanto, Deportes La Serena se mantuvo en el duodécimo lugar con 17.
El próximo desafío de los “Audinos” y “Granates” será por la Copa Chile. El equipo de Gustavo Lema debutará como local el viernes 19 de junio a las 19:00 horas ante Santa Cruz, mientras que el elenco de Felipe Gutiérrez tendrá su estreno como visitante el domingo 21 a las 12:30 horas frente a Antofagasta.
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