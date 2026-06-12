Audax Italiano y Deportes La Serena repartieron puntos en el inicio de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, tras igualar 1-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida. El empate marcó el cierre del primer semestre para ambos equipos, que terminaron la primera parte del torneo comprometidos en la parte baja de la tabla.

Tras un primer tiempo sin grandes ocasiones de peligro, las emociones recién llegaron en el complemento. Al minuto 73′, Gonzalo Escalante conectó un preciso centro de Jeisson Vargas desde un tiro de esquina y cabeceó en completa soledad dentro del área chica para poner en ventaja a los “Papayeros”.

⚽🇱🇻🔝 ¡Hasta que se movió el marcador!



Deportes La Serena encontró la apertura de la cuenta en este #MatchdayViernes, gracias a este potente cabezazo de Gonzalo Escalante, que dejó sin chances a Tomás Ahumada de atajar el balón.



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Sin embargo, la alegría de la visita duró pocos minutos. A los 82′, Diego Coelho aprovechó un pivoteo de Giovani Chiaverano dentro del área y, con otro certero cabezazo, marcó el 1-1 para los “Itálicos”.

⚽🇮🇹💥 ¡Empate en La Florida!



Audax Italiano llegó a la igualdad ante Deportes La Serena tras el cabezazo de Diego Coelho, en este #MatchdayViernes.



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En el cierre del partido, ninguno de los dos equipos logró encontrar claridad en los metros finales, firmando una igualdad que deja a ambos un sabor amargo y que los mantiene cerca de la zona de descenso.

La paridad dejó a Audax Italiano en el decimotercer puesto con 16 unidades, a cinco de la zona roja, ocupada por Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 puntos. En tanto, Deportes La Serena se mantuvo en el duodécimo lugar con 17.

El próximo desafío de los “Audinos” y “Granates” será por la Copa Chile. El equipo de Gustavo Lema debutará como local el viernes 19 de junio a las 19:00 horas ante Santa Cruz, mientras que el elenco de Felipe Gutiérrez tendrá su estreno como visitante el domingo 21 a las 12:30 horas frente a Antofagasta.