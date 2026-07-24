“Vamos a ver”: así reaccionó Javier Correa a la llegada de Vozinha a Colo Colo

Durante la noche de este viernes, Colo Colo remeció el mercado con el anuncio del fichaje de Vozinha, figura de Cabo Verde en la última Copa del Mundo, donde su selección alcanzó los dieciseisavos de final.

En la previa del encuentro frente a Deportes Limache, RedGol le consultó a Javier Correa por su opinión respecto a la llegada del experimentado arquero de 40 años a Macul.

Sin embargo, la reacción del delantero argentino dio que hablar en redes sociales, ya que evitó profundizar sobre el tema.

“¿Qué sé yo? ¿Me preguntás a mí? No sé, amigo, porque no sé, qué sé yo. Vamos a ver”, comentó Javier Correa.

La reacción de Aníbal Mosa a la llegada de Vozinha

Quien confirmara la llegada de Vozinha a reforzar el plantel del Cacique de cara al segundo semestre fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la previa del encuentro disputado esta noche en el Estadio Monumental.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país.Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, comentó.

Según pudo confirmar ADN Deportes, el experimentado guardameta firmará un contrato por 18 meses y arribará a Macul en condición de agente libre, factor que facilitó el avance de las negociaciones con la dirigencia alba.