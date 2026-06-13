VIDEOS. Huachipato desperdicia un 0-2 y vuelve a alejarse de la cima de la Liga de Primera
Ñublense dio vuelta el marcador e incluso pudo haberse llevado el triunfo en Chillán.
En el partido que dio el cierre a la jornada sabatina por la fecha 15 de la Liga de Primera, Ñublense y Huachipato protagonizaron un intenso encuentro.
En Chillán, el cuadro acerero tuvo un espectacular arranque de juego que les permitió ilusionarse con ser segundos en la tabla.
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Los dirigidos de Jaime García llegaron a estar 2-0 antes de los 10 minutos de juego en el Nelson Oyarzún, todo gracias a los tantos de Lionel Altamirano y Kevin Altez.
Al cierre del lapso inicial, Gabriel Graciani generó ilusión en los locales anotando el descuento.
Ya en el segundo tiempo, Ñublense siguió martillando ante un Huachipato que fue retrocediendo cada vez más en el campo, al punto de sufrir el empate en el minuto 94 tras un cabezazo de Franco Rami.
En la jugada siguiente, los chillanejos tuvieron el gol del triunfo, pero la pelota se estrelló en el horizontal, dejando el juego en un 2-2 que no le sirve a ninguno: Huachipato se quedó en el quinto puesto, con 23 puntos, ya a 13 de Colo Colo; y Ñublense en el séptimo lugar, con 22 unidades.
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