El partido más polémico de la fecha en el fútbol chileno: penal anulado, una expulsión y un desenlace insólito

Coquimbo Unido y O’Higgins igualaron sin goles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026. En un atractivo cruce entre dos equipos con aspiraciones coperas, el encuentro se vio condicionado por una polémica actuación del árbitro Mathias Riquelme.

El encuentro arrancó con intensidad, con llegadas de ambos equipos que obligaron a intervenir a Diego Sánchez y Omar Carabalí. Sin embargo, con el paso de los minutos, el protagonismo terminó recayendo en el árbitro del compromiso.

A los 9’, el juez sancionó un penal a favor de los “Piratas” por una presunta mano en el área del elenco de Rancagua. No obstante, tras recibir el llamado del VAR, Riquelme revisó la acción y dio marcha atrás, dejando sin efecto la sanción.

Pero la gran polémica del partido llegó en los descuentos del primer tiempo. A los 45’+1’, Juan Leiva fue expulsado por un codazo sobre Martín Mundaca, aunque la intensidad de la acción generó dudas y provocó airados reclamos de los jugadores y el cuerpo técnico de O’Higgins.

Tras varios minutos con el jugador local en el suelo y las protestas en aumento, Riquelme fue nuevamente llamado por el VAR para revisar la jugada, aunque esta vez mantuvo su decisión inicial y confirmó la expulsión del volante, complicando a los “Celestes” de cara al complemento.

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Juan Leiva vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo producto de esta infracción sobre Martín Mundaca.



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Con un hombre más en la segunda fracción, Coquimbo se volcó en campo rival y tuvo varias aproximaciones de peligro en el arco de Carabalí, aunque sin la claridad suficiente para romper el cero, pese a contar con un gol de Cristian Zavala a los 78’ que fue anulado por una fina posición de adelanto.

Las incidencias, sin embargo, no acabaron ahí. En la última jugada del partido, Nicolás Johansen remató al arco de los rancagüinos y el balón impactó en la mano de Alan Robledo. El árbitro recurrió al VAR por tercera vez en el encuentro y sancionó penal, aunque el propio Johansen lo falló de manera increíble, sellando el 0-0 en la Cuarta Región.

Con este resultado, Coquimbo Unido cerró la primera rueda de la Liga de Primera con 24 puntos, que le permiten ubicarse provisionalmente en el segundo lugar de la tabla, a nueve del líder Colo Colo. O’Higgins, en tanto, quedó relegado en el décimo puesto con 20 unidades.

El próximo desafío de los “Piratas” será por la Copa Chile. El equipo de Hernán Caputto debutará como local el sábado 20 de junio a las 12:30 horas ante Deportes Iquique. En tanto, el elenco de Lucas Bovaglio deberá jugar su partido pendiente por la fecha 13 del torneo ante Universidad de Chile, el jueves 18 a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.