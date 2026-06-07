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Javier Correa, en pie de guerra contra Nicolás Gamboa: “Ojalá no nos dirija nunca más”

El delantero cuestionó el criterio del juez en la derrota ante Huachipato, donde también criticó las condiciones del estadio en Talcahuano.

José Campillay

Javier Correa, en pie de guerra contra Nicolás Gamboa: “Ojalá no nos dirija nunca más”

Javier Correa, en pie de guerra contra Nicolás Gamboa: “Ojalá no nos dirija nunca más” / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo cayó ante Huachipato por la útima fecha de la Copa de la Liga, en un partido donde ya no se jugaba nada al estar ya matemáticamente eliminado antes de la última fecha.

Sin embargo, más allá de la dosificación de plantel, el elenco albo se lo tomó en serio, al punto de fustigar duramente el arbitraje de Nicolás Gamboa tras los dos goles que les fueron anulados en el segundo tiempo.

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“El árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, recalcó Javier Correa, que jugó la última media hora de partido en Talcahuano.

A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia, sí, no se juega por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, dijo en zona mixta, haciendo una particular petición respecto a Nicolás Gamboa.

Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, planteó Javier Correa, que explicó los problemas que tuvieron al momento de hacer el trabajo precompetitivo en el estadio Huachipato.

“Es un chiquero para la entrada en calor. En nuestro estadio les damos las mejores condiciones para que entren en calor, se bañen”, culminó un molesto delantero de Colo Colo.

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