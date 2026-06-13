Tres puntos de oro: Palestino sorprende a Everton en Viña y lo derrotó por la fecha 15 de la Liga de Primera

Palestino derrotó a Everton en Vila por la Liga de Primera

En un compromiso válido por la decimoquinta fecha (15) de la Liga de Primera 2026, Palestino dio el gran golpe de la jornada sabatina al derrotar por 2-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

El conjunto dirigido por Guillermo Farré supo pegar en los momentos precisos durante la primera mitad y aguantar con orden la arremetida de los locales en el complemento, sumando tres puntos de oro que reordenan la parte alta de la tabla de posiciones.

El encuentro comenzó con alta intensidad y pierna fuerte, reflejo de lo que ambos se jugaban de cara al cierre de la primera rueda. Apenas a los 4 minutos, el defensor ruletero Nicolás Baeza vio la tarjeta amarilla, marcando una tónica de fricción.

Sin embargo, el destino del cotejo se inclinaría rápidamente a favor de la visita gracias a una ráfaga implacable en un lapso de dos minutos:

El primer golpe vino en el minuto 19. El experimentado volante Bryan Carrasco rompió el cero tras una lucida jugada colectiva, batiendo la resistencia del portero Esteban Kirkman.

Mientras los oro y cielo intentaban reaccionar, el delantero Nelson Da Silva aprovechó los desajustes defensivos del cuadro local para estirar las cifras y decretar un sorpresivo 2-0 que enmudeció las tribunas viñamarinas.

Ante la superioridad táctica de la visita, el técnico ruletero Walter Ribonetto se vio obligado a mover las piezas antes del descanso, disponiendo el ingreso de Nicolás Montiel a los 38 minutos en reemplazo de Cristopher Barrera.

El factor Montiel y la resistencia tricolor

La movida técnica le dio dividendos inmediatos a Everton al inicio de la segunda fracción. Cuando apenas se jugaba el minuto 47, el recién ingresado Nicolás Montiel conectó de gran manera en el área para anotar el descuento y reavivar las ilusiones del cuadro de la Ciudad Jardín.

A partir de ahí, el partido se transformó en un monólogo viñamarino en cuanto a la posesión y los intentos al arco (registrando 4 tiros directos contra 3 de la visita).

No obstante, los baisanos replegaron sus líneas con oficio. Farré apeló a las modificaciones para refrescar el bloque defensivo y el mediocampo, mandando a la cancha a figuras como Gonzalo Tapia, Jonathan Benítez y, sobre el cierre, a José Bizama para contener los embates locales.

Pese al empuje ruletero y el nerviosismo instalado en los minutos finales (donde el arquero árabe Sebastián Pérez fue amonestado por hacer tiempo), la zaga forastera resistió con éxito hasta el pitazo final del juez José Cabero.

Con este vital triunfo a domicilio, Palestino alcanza las 24 unidades, sobrepasando la línea de Everton (que se estanca con 22) y metiéndose de lleno en la pelea por la clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada.

Los goles del partido

💪⚽🇵🇸 LOS ÁRABES GOLPEARON PRIMERO



Gran jugada personal de César Munder y, con un cabezazo preciso, Brayan Carrasco puso el 1-0 para Palestino en su visita a Everton, en este #MatchdaySábado de la Fecha 15 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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🫡⚽🇵🇸 EL SEGUNDO DE LA JORNADA



Nuevamente apareció César Munder, esta vez peleando con todo un balón en área de Everton, para habilitar a Nelson Da Silva, quien puso el 2-0 para Palestino en este #MatchdaySábado.#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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